Hofer und Van Staa - viel Sympathie

Der FPÖ Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten Norbert Hofer war am Samstag erneut zu Besuch in Tirol. Vom Rokkokosaal im Landhaus bis hin zum Kuhstall in Götzens hat ihn sein Wahlkampf geführt.

Das Programm hat am Samstagvormittag im Landhaus begonnen. Norbert Hofer wurde von Tirols Landtagspräsidenten und Ex-LH Herwig van Staa (ÖVP) in dessen Amtsräumen empfangen. Nach dem Gespräch bekundeten beide ihre Sympathie füreinander. Van Staa meinte, er habe eine „gute, sehr gute Meinung“ von Hofer. Eine Wahlempfehlung für den FPÖ-Mann wollte der ÖVP-Spitzenpolitiker aber nicht abgeben. Die Österreicher und Österreicherinnen seien mündig den Kandidaten zu wählen den sie für richtig halten, so Van Staa.

Lob für Van Staa

Hofer seinerseits überschüttete Van Staa mit Lob. Dieser sei „einer der klügsten Köpfe“, die diese Republik vorzuweisen habe. Der Ex-Landeschef habe ein „umfassendes Wissen“, bei Gesprächen mit ihm sei man immer „geistig sehr gefordert“, was nicht bei allen Politikern der Fall sei.

Bei der ersten Stichwahl erreichte Norbert Hofer in Tirol 48,6 Prozent der Stimmen. Nach der derzeitigen Stimmung in Tirol habe Hofer das Gefühl auch hier zu Lande die 50 Prozent Marke bei der nächsten Wahl zu überschreiten. Für die Wiederholung der Stichwahl wirbt Norbert Hofer jetzt um jede einzelne Stimme in Tirol.

zeitungsfoto.at

Kalb mit Namen „Norbert“

Nach dem Teffen und Informationsaustausch mit Van Staa ging es weiter vom Rokkokosaal in den Kuhstall. Zum Bauernhof des FPÖ Gemeinderates, der österreichweit durch die Medien gegangen ist, weil er seine Kuh beim Almabtrieb mit einem Hoferplakat herausgeputzt hat. Und genau diese Kuh hat nun ein Stierkalb zur Welt gebracht - mit dem Namen - Norbert.