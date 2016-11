Beziehungsstreit endet mit Verletzungen

Samstagmittag ist ein 42-jähriger Mann in Innsbruck festgenommen worden. Er steht unter dem Verdacht, versucht zu haben, seine Lebensgefährtin (42) in einem Beziehungsstreit zu erdrosseln.

Zwischen den beiden Lebenspartnern kam es Polizeiangaben zufolge bereits am frühen Freitagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in deren Innsbrucker Wohnung im Olympischen Dorf.

Gewürgt und attackiert

Die Frau gab an, dass ihr Partner sie zu Boden gestoßen habe und sie mit beiden Händen am Hals gewürgt haben soll. Nach ihrer Gegenwehr soll sie der Mann mit einem Gürtel gefesselt und mit einem Schal weiter gewürgt haben. Auch eine herumliegende Stricknadel soll der Mann dem Opfer ins rechte Ohr gestochen haben.

Nachdem zufällig ein Verwandter an der Haustüre geläutet hatte, ließ er von der Frau ab. Die 42-Jährige wurde in die Klinik gebracht. Sie erlitt aber keine schwereren Verletzungen. Der Mann wurde festgenommen. Zu den Tatvorwürfen des versuchten Mordes verweigert der Festgenommene die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.