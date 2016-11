Leiche in Söll: Verdächtiger verhaftet

In München ist Freitagfrüh ein 28 Jahre alter Mann festgenommen worden, der unter dem dringenden Verdacht steht, jenen Mann erschossen zu haben, dessen Leiche Montagfrüh auf einem Parkplatz an der Eibergstraße in Söll (Bezirk Kufstein) entdeckt worden war.

Der Festgenommene stammt laut Polizei aus dem Beziehungsumfeld des Opfers. Näheres zur Identität des mutmaßlichen Täters werde aus ermittlungstechnischen Gründen vorerst nicht bekanntgegeben, sagte der Leiter des Landeskriminalamts Tirol, Walter Pupp.

Der Verdächtige wurde dem bayrischen Haftrichter vorgeführt, der der beantragten Auslieferung nach Österreich stattgab. Wann der 28-Jährige nach Tirol ausgeliefert werde, hänge maßgeblich davon ab, ob er der Auslieferung zustimme, sagte Pupp: „Wenn er dies nicht tut, dauert es etwas länger.“ Die bei dem 28-Jährigen sichergestellten Gegenstände werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Erste Details über Opfer

Erst Freitagabend war Näheres über das Opfer bekanntgeworden. Laut Polizei handelt es sich um einen 31-jährigen Griechen, der „seit geraumer Zeit“ in Ottobrunn bei München lebte - mehr dazu in Mordfall Söll: Identität des Opfers geklärt.

Ein Lkw-Lenker hatte die Leiche des erschossenen Mannes am Montag gegen 8.00 Uhr am Parkplatz Steinerne Stiege hinter der Leitschiene entdeckt. Daraufhin informierte er Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die wiederum Polizei und Rettung alarmierten.

Keine Spur von Schusswaffe

Der 31-Jährige dürfte in unmittelbarer Nähe des Auffindungsorts getötet worden sein. Aufgrund der Lage der Leiche ging die Polizei davon aus, dass versucht worden war, den Toten in die Eibergklamm zu werfen. Bäume hätten den Absturz aber verhindert. Die Schusswaffe tauchte bis dato nicht auf. Unklar war auch, um welches Modell es sich handelt - mehr dazu in - Toter neben Eibergstraße wurde erschossen.

Links: