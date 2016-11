16-Jährige beheben Geld mit gefundener Karte

Mit einer vor mehreren Monaten gefundenen Kreditkarte haben zwei 16-Jährige Geld vom Konto des Eigentümers behoben. Die Polizei konnte die Jugendlichen anhand der Videoaufnahmen der Bank ausforschen.

Am Montag meldete ein 64-jähriger Tiroler bei der Polizei in Kirchberg den Verlust seiner Geldtasche mit Kreditkarte und Bargeld. Grund für seine Anzeige war die zweite geglückte Abhebung von seinem Konto am Sonntag. Bereits Anfang Juni wurde von seinem Konto Geld behoben - in Summe ein niederer vierstelliger Betrag.

Die Polizei wertete die Videoaufzeichnungen des Geldinstitutes aus und konnte daraufhin zwei Jugendliche ausforschen. Die beiden 16-Jährigen legten ein Geständnis ab.