Schnellbus von Reutte nach Innsbruck ab 2017

Ab 2017 soll es eine direkte Busverbindung zwischen Innsbruck und Reutte geben. Die „Fernpassstrategie“ sieht eine bessere und schnellere Anbindung des Außerferns mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor.

Viele Bewohner äußerten den Wunsch nach einer schnelleren Verbindung besonders unter der Woche. Die vom Land zusammen mit den Gemeinden und der Bevölkerung ausgearbeitete Fernpassstrategie sieht die bessere Anbindung des Außerferns mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor - mehr dazu in Entlastungskonzept für Fernpass-Verkehr (tirol.ORF.at, 16.3.2016)

Anbindung des Außerferns an Tiroler Zentralraum

„Der Schnellbus sichert eine rasche Verbindung des Außerferns in den Tiroler Zentralraum und dient gleichzeitig als Streckenverstärker für den Abschnitt Nassereith-Telfs“, betont LHSTv Ingrid Felipe (Grüne). „Somit ergibt sich aus dem Fahrplan die Möglichkeit, das Außerfern von Innsbruck aus als auch Innsbruck vom Außerfern aus für Halbtages- und Ganztagestermine rasch und bequem zu erreichen.“

Die Fahrzeit soll künftig 1 Stunde und 47 Minuten betragen, mit der Bahn benötigt man derzeit 2 Stunden und 20 Minuten. In Nassereith ist eine Umstiegsmöglichkeit nach Imst vorgesehen. In Innsbruck soll man in den Railjet nach Wien wechseln können. Der Verkehrsverbund schreibt nun die neue Linie aus, diese wird aber erst mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 in Betrieb gehen.