Großer Schaden nach Wohnungsbrand

In der Innsbrucker Mentlgasse ist am Freitag in einer Wohnung aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Zwei jugendliche Mädchen konnten sich in Sicherheit bringen. Der Schaden ist beträchtlich. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Das 16-jährige Mädchen, die die Wohnung alleine bewohnt, hat laut Polizei auf einer Couch im Wohnraum geschlafen, als gegen 7.45 Uhr vermutlich in diesem Bereich das Feuer ausbrach. Als sie aufwachte, weckte sie sofort ihre 14-jährige Freundin, die in einem anderen Zimmer geschlafen hatte. Die beiden konnten sich über ein Fenster der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung ins Freie retten.

zeitungsfoto.at

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand „sehr schnell löschen“. Der Schaden ist aber so groß, dass die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnt werden kann. Die Mädchen wurden zur Abklärung in die Klinik gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.