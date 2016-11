Schlierenzauer offenbar vor Comeback

Gregor Schlierenzauer könnte mit Beginn der kommenden Saison wieder in den Weltcup einsteigen. Mehrere Indizien wie etwa ein Geheimtraining in Oberösterreich sprechen dafür. Für Montag ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Gregor Schlierenzauer, mit 53 Siegen Rekordgewinner im Weltcup, hatte sich kurz nach Beginn der Saison 2015/16 auch wegen fehlender Motivation eine mehrwöchige Auszeit genommen. Nach der Rückkehr beendete er aber die Vierschanzentournee wegen schwacher Leistungen schon vor dem Finale und hat seither keinen Bewerb mehr bestritten - Schlierenzauer beendet Saison. Mitte März erlitt der Stubaier beim Skifahren in Kanada einen Kreuzbandriss, nach der Operation sprachen die Ärzte von einer achtmonatigen Pause - mehr dazu in Schlierenzauer erfolgreich operiert.

Geheimtraining in Hinzenbach

Jetzt ist der Tiroler offenbar wieder auf die Schanze zurückgekehrt. In Hinzenbach in Oberösterreich hat er in den letzten Tagen jedenfalls trainiert. Auf Nachfrage des ORF OÖ bestätigte der Medienbetreuer der ÖSV-Skispringer, Florian Kotlaba, das im Vorfeld nicht öffentlich angekündigte Training und sprach von einem Test Schlierenzauers, inwieweit das Knie nach dem Kreuzbandriss wieder belastbar sei und von einem allgemeinen „Abtasten des Gefühls“ zurück auf einer Schanze - mehr dazu in Schlierenzauer: Geheimtraining in Hinzenbach.

APA/DPA/Daniel Karmann

Neuper unterstützt Schlierenzauer bei Comeback

Der Ex-Skispringer Hubert Neuper unterstützt Gregor Schlierenzauer auf seinem Weg zurück zum Skisprung-Weltcup. Der OK-Chef des Skifliegens am Kulm bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ (Donnerstag). „Ich kümmere mich um ihn, das ist mir ein Anliegen“, sagte Neuper, der nach eigenen Worten Ähnliches wie Schlierenzauer erlebt hat. Und auch der ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wird im „Standard“ zitiert: „Jetzt ist der Gregor wieder motiviert und er hat die Absicht, wieder mit dem Skispringen anzufangen.“

Bei einer Pressekonferenz am Montag in Seefeld mit dem gesamten Skisprungteam wird man mehr über das mögliche Comeback Gregor Schlierenzauers erfahren.