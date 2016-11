Tiroler Landkrimi: Premiere im Leo-Kino

Im Innsbrucker Leo-Kino wurde am Mittwochabend der Tiroler Landkrimi „Sommernachtsmord“ erstmals gezeigt. Zu sehen ist der Film mit starker Tiroler Besetzung am 8. Dezember in ORF eins (20.15 Uhr). Das Drehbuch stammt von Felix Mitterer.

Der siebente Film der „Landkrimi“-Reihe des ORF spielt in einem abgelegenen Tiroler Bergdorf. Mit der vermeintlichen Alpenidylle ist dort aber bald vorbei, weil schließlich jeder jeden verdächtigt und nicht nur vom Mörder, sondern auch von der Leiche jede Spur fehlt.

Drehbuchautor Felix Mitterer hat es, wie er sagt, genossen das Drehbuch zu schreiben, in dem Figuren vorkommen, die es in Wirklichkeit gibt. Lob für die Idee der Landkrimis kommt vom Regisseur Harald Sicheretz.

Katharina Straßer als Kommissarin

Nicht einmal mehr die Innsbrucker Kommissarin scheint noch mit offenen Karten zu spielen. Die Tirolerin Katharina Straßer über ihre Rolle: „Claudia Wegscheider ist eine coole Kripo-Beamtin, die selber ziemlich viel Dreck am Stecken hat und vielleicht nicht immer ganz so korrekt handelt. Ich kann mich zwar persönlich gar nicht mit der Figur identifizieren, bewundere aber ihren Mut, die Tatsache, dass sie aus sich rausgehen und unkontrolliert sein kann und aus ihrem gewohnten Umfeld ausbricht. Das zeigt sich zum Beispiel auch in ihrer ganz eigenen Art, Verhöre zu führen.“

Die Rumerin Katharina Straßer wollte unbedingt beim Tiroler Landkrimi mitspielen und hat sich ganz frech Felix Mitterer angeboten. Durch die Dreharbeiten kam sie erstmals ins Valsertal und war begeistert.

Ein Heimspiel waren die Dreharbeiten nicht nur für Katharina Straßer, sondern auch für Gregor Bloéb, Julia Gschnitzer, Martin Leutgeb und Roland Silbernagl. In weiteren Rollen standen u. a. Peter Mitterrutzner, Gerti Drassl, Franziska Petri und Clemens Schick vor der Kamera. Regie führte Harald Sicheritz nach einem Drehbuch von Felix Mitterer.

Die Hauptrolle verkörpert Gregor Bloéb, der ein echtes Tiroler Original verkörpert. Diese schrulligen Originale machen seiner Ansicht nach diesen Landkrimi zu etwas Besonderem.

Die Dreharbeiten fanden im Sommer im Großraum Steinach am Brenner/Wipptal (u. a. Mühlbachl, Obernberg am Brenner, Trins, Vals und Neustift im Stubaital) statt. Im Kino ist der Landkrimi „Sommernachtsmord“ ab 9. November in Innsbruck (Leo-Kino) zu sehen. „Sommernachtsmord“ ist eine Koproduktion von ORF und Aichholzer Filmproduktion mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cine Tirol.

Palfrader contra Moretti in Südtirol

Die ORF-Landkrimis ziehen nicht nur quer durch die österreichischen Bundesländer. In Südtirol erwartet Robert Palfrader, der selbst Südtiroler Wurzeln hat, die titelgebende „Endabrechnung“ (ORF-Premiere: Donnerstag, 22. Dezember, 20.15 Uhr in ORF eins). Nach einem traumatischen Erlebnis zieht er sich aus der Polizeiarbeit zurück – bis in Meran ein Mord passiert und der Commissario von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Als guter Freund stand der Tiroler Harald Windisch vor der Kamera: „Ich spiele Severin Verginer, einen alten Schulfreund von Commissario Höllbacher, die einander wiedertreffen. Sie haben beide ein Problem, sind beide an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen – und gemeinsam versuchen sie, die Knoten, die sich im Lauf der Zeit angehäuft haben, zu lösen.“

Als Staatsanwalt und Palfraders Gegenspieler steht der Tiroler Tobias Moretti vor der Kamera, diesen neunten Fall unter die Lupe nimmt die Tirolerin Kristina Sprenger als Kommissariatsleiterin.

In weiteren Rollen spielen u. a. Claudia Kottal sowie die Südtiroler Thomas Rizzoli, Lukas Lobis und Peter Schorn. Regie führte Umut Dağ nach einem Drehbuch von Peter Probst. Die Dreharbeiten gingen im Sommer in Südtirol (Meran und Umgebung) über die Bühne. Im Kino ist der Landkrimi „Endabrechnung“ am 1. Dezember in Bozen und Meran zu sehen. „Endabrechnung“ ist eine Koproduktion von ORF und Allegro Film mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und IDM.