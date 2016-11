Stadtsenat beschließt Nächtigungsverbot

Der Innsbrucker Stadtsenat hat in seiner Sitzung am Mittwoch ein Nächtigungsverbot auf der Straße in der gesamten Altstadt beschlossen. Der Antrag werde nun dem Gemeinderat übermittelt. Grund seien sich häufende Beschwerden von Anwohnern und Passanten.

Im Oktober habe es Kontrollen in drei Bereichen gegeben. „In allen kontrollierten Bereichen gab es Missstände, die auf die dort nächtigenden Personen zurückzuführen sind“, sagte Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI). Es gebe Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt, niemand soll auf der Straße schlafen müssen. „Auf der Straße das Nächtigen einfach zu erlauben, ist keine soziale Lösung“, fügte die Bürgermeisterin hinzu.

In den kontrollierten Straßenzügen und Unterführungen sei es zu Verunreinigungen und Geruchsbelästigungen aufgrund der Notdurft, die die Personen unmittelbar in der Nähe ihres Schlafplatzes verrichteten, gekommen. Zudem würden die Schlafenden die Reinigung der Verkehrsflächen erschweren, hieß es seitens der Stadt.

