Zwei schwere Hubschrauber in Tirol unterwegs

Zwei Monsterhubschrauber sind ab sofort in Tirol unterwegs. Die Firma Knaus schaffte zwei Transportmaschinen vom Typ Super Puma an, die auch im Katastrophenfall nützlich sein könnten. Am Dienstag wurden sie der Feuerwehr in Tirol präsentiert.

Je nach Flughöhe kann eine Maschine vom Typ Super Puma Lasten von bis zu 4,2 Tonnen heben bzw bewegen. Bei der Landesfeuerwehrschule ist am Dienstag eine Maschine des Typs mit einem speziellen Löschbehälter vorgestellt worden. Das sogenannte „Bambi Bucket“ mit eigenen Pumpen kann sehr rasch befüllt werden. Das sei bei bei Waldbränden sicherlich ein Vorteil, bestätigen der Unternehmer Roy Knaus genauso wie Experten der Feuerwehr.

zeitungsfoto.at

Lastenhubschrauber sind Marktlücke

Zwei Hubschrauber dieses Typs hat die Firma Knaus vor kurzem erworben, sie wurden auch schon in Sardinien erprobt. Meist stehen bei Waldbränden in Tirol Maschinen mit einer Traglast zwischen 500 und 1.300 Kilogramm zur Verfügung. Diese Marktlücke zu schließen, war schon seit längerem der Plan des Unternehmens. Für die Tirol könnte dies im Katastrophenfall von Nutzen sein. Vor allem dann, wenn es gilt große Lasten oder viele Helfer in betroffene Regionen zu fliegen.

Ein „Tirol heute“-Team war bei der Vorführung der Super Puma mit dabei. Bei Waldbränden kann sie beispielsweise rasch enorme Wassermassen bewegen.

Braucht die Feuerwehr Luftunterstützung, wird zunächst der Polizeihubschrauber alarmiert. Dann müssen private Hubschrauber zugezogen werden, bevor auch das Bundesheer angefordert werden kann. Die beiden Transporthubschruber sind in St.Johann im Pongau und in Hochgurgl stationiert.