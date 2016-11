„Walli-Büste“: Familie gegen Aufstellung

Nach dem klaren Nein des Kulturbeirates des Landes, meldete sich in Sachen „Walli-Büste“ am Dienstag auch die Familie Wallnöfer zu Wort. Sie bittet das Land Tirol von den Aufstellungsplänen vor dem Landhaus Abstand zu nehmen.

In einer schriftlichen Stellungnahme zeigt man sich dankbar über das Ansinnen der Landesgedächtnisstiftung, eine Plastik Eduard Wallnöfers am gleichnamigen Platz vor dem Landhaus aufstellen zu wollen.

Aufstellung nicht im Sinne des Vaters

Zank und Streit sei nie im Sinne Eduard Wallnöfers gewesen. Deshalb wäre es nun nicht im Sinne des verstorbenen Vaters, eine Statue des Altlandeshauptmannes vor dem Landhaus im Unfrieden und unter massiver Berichterstattung aufzustellen, heißt es wörtlich in der Stellungnahme.

Die Familien Wallnöfer hätten daher das Land Tirol gebeten, von den Aufstellungsplänen der Skulptur am Landhausplatz Abstand zu nehmen und einen geeigneten Ort zum geeigneten Zeitpunkt unter Einbezug der Familie zu wählen, schreibt Eduard Wallnöfer jun. im Namen der gesamten Familie, der übrigens auch Landtagspräsident Herwig van Staa als Schwiegersohn des Altlandeshauptmanns angehört.

Van Staa verteidigte Aufstellung

Der Landtagspräsident ist auch Vorsitzender der Landesgedächtnisstiftung, die letztendlich den Ankauf der 130.000 Euro teuren Büste beschlossen hat. Van Staa habe sich dort zwar immer als befangen erklärt, trotzdem gilt er als einer der geistigen Väter der „Walli-Büste“. Den Aufstellungsort am Eduard-Wallnöfer-Platz hat er am Montag in einem ORF-Interview noch verteidigt.

Landtagspräsident Herwig van Staa ist der Schwiegersohn von Eduard Wallnöfer. Noch am Montag verteidigte er die Pläne der ÖVP, die Bronze-Büste vor dem Landhaus aufzustellen.

Kritik an ÖVP von mehreren Seiten

Kritik an der Wallnöfer-Büste gab es von politischen Mitbewerbern genauso wie aus Kulturkreisen oder auch von diversen Vereinen. Auch der grüne Koalitionspartner in der Landesregierung, sprach sich gegen einen Alleingang der ÖVP in dieser Sache aus - mehr dazu in Teure „Walli“-Büste wird heftig diskutiert. Letztendlich hat am Montag auch der Kulturbeirat des Landes eine negative Stellungnahme zur Aufstellung abgegeben - mehr dazu in Kulturbeirat gegen Walli-Büste vor Landhaus.

Dass die Büste gegen den Willen der Familie aufgestellt wird, ist mehr als fraglich. Offen ist damit aber auch, wo sie sonst einen Platz finden könnte und ob die Landesgedächtnisstiftung unter diesen geänderten Rahmenbedingungen noch bereit ist, die beträchtlichen Kosten zu übernehmen.