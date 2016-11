Brand in Innsbrucker Wettlokal

Einen Brand hat es am frühen Dienstagmorgen in einem Innsbrucker Wettlokal gegeben. Die Innsbrucker Berufsfeuerwehr konnte das Feuer in der Valiergasse schnell löschen.

Das Büro war zum Ausbruch des Brandes um etwa 3.00 Uhr leer, es wurde niemand verletzt.

zeitungsfoto.at

Der Schaden in dem Wettlokal ist nach Angaben der Feuerwehr beträchtlich. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.