M-Preis-Filiale in Innsbruck überfallen

In Innsbruck ist am Montagabend eine Filiale eines M-Preis Lebensmittelmarktes überfallen worden. Gegen 19.30 Uhr betrat der Täter das Lebensmittelgeschäft am Mitterweg und bedrohte zwei Angestellte.

Um seiner Forderung „Geld her“ Nachdruck zu verleihen, verwendete der Mann laut Polizei einen Gegenstand ähnlich einer Harpune. Ein Angestellter öffnete in der Folge die Kasse und verstaute Bargeld sowie diverse Einkaufsgutscheine in einen Plastiksack. Dann flüchtete der Mann in eine unbekannte Richtung.

zeitungsfoto.at

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Täter blieb bisher ergebnislos. Die Angestellten wurden durch die Tat physisch nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Der Täter dürfte 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 groß sein und außerdem eine schlanke sowie sportliche Figur haben. Er trug eine neongrüne oder neongelbe Jacke, eine schwarze Strickmütze und blaue Jeans. Er sprach deutsch mit möglicherweise ausländischem Akzent. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.