„Ö3-Weihnachtswunder“ heuer aus Innsbruck

Im Rahmen einer Licht-ins-Dunkel-Aktion wird der ORF-Radiosender Ö3 heuer im Advent fünf Tage lang aus der Innsbrucker Innenstadt berichten und Spenden sammeln. Mit Andi Knoll kommt einer der drei Moderatoren aus Tirol.

Im Advent-Finale – wenn die Tage immer aufregender, schöner und spezieller werden – packt Hitradio Ö3 wieder sein Sendestudio in einen Glas-Container und übersiedelt an einen speziellen Ort in Österreich, um das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Nach Salzburg und Graz wird diesmal Tirol mit der Innsbrucker Innenstadt zum Schauplatz dieses großen „Spendenfestes“ der Ö3-Gemeinde als Countdown hin zum Weihnachtsfest.

Vom 19. bis 24. Dezember sendet Ö3 live aus der Ö3-Wunschhütte direkt bei der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße. Am Programm stehen auch heuer fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente – mit persönlichen Vorweihnachtserlebnissen, Weihnachtsgedanken, bekannten Gästen und natürlich auch wieder mit einzigartigen Live-Auftritten von Musikerinnen und Musikern.

Wo jeder Wunsch-Hit hilft!

Ob live und direkt vor dem gläsernen Ö3-Studio in Innsbruck oder in ganz Österreich vor dem Radio, im Ö3-Livestream oder auf der Ö3-Facebook-Seite: Ab 19. Dezember 10.00 Uhr gilt wieder der Deal: „Sie spenden – wir senden“, wenn Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll wieder fünf Tage und Nächte lang im Studio sind. Gegen eine beliebig kleine – oder auch große – Spenden versuchen sie möglichst viele Musikwünsche der Ö3-HörerInnen zu erfüllen. Ab Anfang Dezember können die Wünsche rund um die Uhr abgegeben werden. Dieses Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

„Das Ö3-Weihnachtswunder vereint alles, was die Vorweihnachtszeit in Österreich so besonders macht: Vorfreude, Besinnlichkeit und diese unglaubliche Hilfsbereitschaft. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass 120 Stunden so viel Sinn machen können“, freut sich Andi Knoll.

Innenstadtverein freut sich auf Aktion

„Mit dieser Veranstaltung rücken wir den Standort Innsbruck in den Fokus von tausenden Besucher/innen und 2,5 Millionen Ö3-Hörerinnen in ganz Österreich und darüber hinaus. Das Konzept gefiel uns von Anfang an und wir sind stolz, dass Ö3 heuer 120 Stunden lang Programm für den guten Zweck aus Innsbruck sendet“, ist Thomas Hudovernik, Obmann des Innenstadtvereins von der Aktion überzeugt.