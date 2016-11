Leiche neben Eibergstraße gefunden

Montagfrüh hat ein Lkw-Lenker bei einem Parkplatz an der Eibergstraße bei Söll einen toten Mann hinter einer Leitplanke gefunden. Die Polizei nimmt derzeit an, dass die Leiche dort abgelegt worden ist. Die Ermittler gehen von Fremdverschulden aus.

Ein mysteriöser Leichenfund an der Eibergbundesstraße im Gemeindegebiet von Söll beschäftigt seit Montagfrüh das Landeskriminalamt Tirol. Gegen 8.00 Uhr hat ein Lkw-Lenker am Parkplatz „Steinerne Stiege“ einen zwischen 25 und 30 Jahre alten Toten hinter einer Leitplanke liegend aufgefunden. Der Lkw-Lenker informierte daraufhin Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die die Einsatzkräfte alarmierten. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

zeitungsfoto.at

Todesursache und Identität unklar

Die Polizei hat den Parkplatz sofort gesperrt, am Vormittag waren die Spurensicherung und Mitarbeiter der Gerichtsmedizin vor Ort. „Wir gehen davon aus, dass der tote Mann dort abgelegt wurde“, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes, Walter Pupp. Zwei Meter neben dem Fundort beginne eine Schlucht, die Eibergklamm. „Man könnte vermuten, dass man die Leiche in die Schlucht werfen wollte, wo sie vermutlich nicht gefunden worden wäre“, so Pupp weiter. Bäume hätten den Absturz aber verhindert. Montagmittag war unklar, wer der tote Mann ist und wie er zu Tode kam. Näheres zur Todesursache wird die gerichtsmedizinische Untersuchung bringen.

ZOOM-Tirol

Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, so die Beamten. Wer rund um den Busparkplatz „Steinerne Stiege“ Sonntagabend oder in der Nacht auf Montag Beobachtungen gemacht hat, wird ersucht, sich mit der Kriminalpolizei unter 059133 70 3333 in Verbindung zu setzen.