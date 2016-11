Bremsmanöver führte zu Busunfall

Nach dem Busunfall am Freitagabend am Zirlerberg gibt es jetzt erste Hinweise zur genauen Unfallursache. Die 18-jährige Autolenkerin, die mit dem Bus kollidierte, dürfte vor einer Kurve zu stark gebremst haben.

Spuren auf der Fahrbahn deuten laut Polizei darauf hin, dass die 18-jährige Münchnerin kurz vor der scharfen Rechtskurve am Beginn des Zirlerbergs stark abgebremst hat. Zum genauen Unfallhergang wird für Montag noch ein Gutachten erwartet. Die Fahranfängerin geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den Doppeldeckerbus aus Bayern – mehr dazu in Großeinsatz am Zirler Berg nach Busunfall. Sie und ihre Mutter wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Mutter kann noch nicht befragt werden

Der 18-Jährigen geht es bereits besser. Sie wurde an der Klinik Innsbruck operiert und auf die Normalstation verlegt. Von der Mutter, die im Klinikum Garmisch liegt, gibt es laut deutscher Presseagentur keine positiven Nachrichten. Sie werde sicherlich in der nächsten Zeit nicht zum Unfall befragt werden können, meldet die deutsche Presseagentur unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Businsassen kehrten noch in der Nacht auf Samstag wieder in ihre Heimat nach Deutschland zurück. Ihnen und dem Busfahrer geht es laut dem Reiseunternehmen gut.