Mann von Zug erfasst und verletzt

In Gries am Brenner ist Sonntagmittag ein 32-jähriger Marokkaner von einem Zug erfasst und verletzt worden. Der Mann war gemeinsam mit einem 27-jährigen Syrer illegal am Brenner eingereist und entlang der Bahnstrecke Richtung Norden gegangen.

Aus bisher unbekannter Ursache wurde der Marokkaner von einem Regionalzug erfasst und rund zwei Meter über die Bahnböschung geschleudert. Der Mann zog sich eine Kopfverletzung und einen Beinbruch zu. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Der Syrer blieb unverletzt. Die Bahnstrecke musste für eine Stunde gesperrt werden.

zeitungsfoto.at

Zu dem Zeitpunkt des Unfalls herrschte dichtes Schneetreiben, sodass der Lokführer die Männer erst spät wahrnehmen konnte. Trotz eines Notsignals und einer Notbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.