Zweifel an Aussagen von „Überfallsopfer“

In Innsbruck ist das vermeintliche Opfer eines Raubüberfalls selbst mit Ermittlungen konfrontiert. Der Mann hatte angegeben, nach einer Behebung am Bankomat von drei Unbekannten in einen Innenhof gezerrt worden zu sein.

Nach umfangreichen Ermittlungen gibt es mittlerweile massive Zweifel an dieser Version. Der vermeintlich brutale Angriff in der Nacht zum 18. Oktober hatte für Aufsehen gesorgt. Ein 20-Jähriger hatte angezeigt, dass er nach einem Casinobesuch in Innsbruck bei einem Bankomaten Geld abgehoben hat. Danach sei alles ganz schnell gegangen. Drei Angreifer hätten ihn in einen Innenhof gezerrt und brutal attackiert und um sein Geld erleichtert - mehr dazu in Mann niedergeschlagen und ausgeraubt. Es folgten Zeugenaufrufe und umfangreiche Ermittlungen.

Aussagen hielten Überprüfung nicht stand

Skeptisch wurden die Ermittler, als am Konto des 20-Jährigen keine Bewegung in der fraglichen Zeit festgestellt werden konnte. Der Innsbrucker Ermittler Thomas Ganza sagt, der Mann habe nach längerem Leugnen zugegeben, dass es am Bankomat zu keiner Behebung gekommen sei, er blieb aber bei der Geschichte eines Raubüberfalles. Dann habe er gesagt, dass er Geld im Spielcasino gewonnen habe und dieses sei ihm geraubt worden. Aber auch dort konnten keine dazu passenden Aufzeichnungen ermittelt werden. Ganza sagt dazu: „Es bestehen berichtigte Zweifel, dass das Tatgeschehen wie er es darstellt, nicht passiert ist.“

Der Mann wurde inzwischen informiert, dass er mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit einer Strafe bedrohten Handlung rechnen muss.