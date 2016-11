Festnahmen: Messer in Menschengruppe geworfen

Ein 44-jähriger Syrer hat in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal in Innsbruck ein Messer in eine Menschengruppen geworfen. Dabei wurde ein 21-jähriger Tiroler am Rücken getroffen und verletzt.

Er habe eine Schnitt- und Stichverletzung erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Der Syrer war zuvor aus dem Lokal verwiesen worden.

zeitungsfoto.at

Nachdem der 44-Jährige das Messer geworfen hatte, stieg er in seinen Pkw und fuhr über den Gehsteig in Richtung des Lokaleingangs auf einen Türsteher zu, berichtete der Polizist. Der Mann habe sich durch einen Sprung zur Seite noch in Sicherheit bringen können, kurz bevor der Syrer mit seinem Auto gegen die Hausmauser fuhr. Der 44-Jährige wurde festgenommen.