Ermittlungen wegen zweifachen Mordversuchs

Innerhalb von einer Stunde soll ein 22-jähriger Algerier zu Allerheiligen zwei Menschen attackiert haben. Gegen den Mann wird wegen zweifachen Mordversuchs ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der erste Fall passierte gegen 6.30 Uhr in der Innsbrucker Ing.-Etzel-Straße. Der 22-jährige Algerier entwendete einem 20-jährigen Somalier aus der Hosentasche einen Bargeldbetrag und flüchtete. Der Somalier bemerkte den Diebstahl und verfolgte ihn. Plötzlich attackierte ihn der Algerier mit einem Ast und stach ihm mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrfach in den Hals und in den Kopf. Der Somalier wurde schwer verletzt. Der 22-jährige Algerier wurde wenig später verhaftet.

Zwei Gewalttaten in einer Stunde

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Ermittler noch nicht, dass der Algerier am selben Tag bereits um 5.30 Uhr einen 35-jährigen Kolumbianer im Bereich der Viaduktbögen mit einem Metallgegenstand lebensgefährlich verletzt hatte. Am Freitag wollten ihn die Beamten in der Klinik befragen. Dort trafen sie zufällig auf einen Besucher der Zeuge des Vorfalls war und sogar ein Foto des Angreifers machte. Auf dem Foto erkannten die Ermittler der Innsbrucker Kriminalpolizei sofort den 22-jährigen Algerier. Der Tatverdächtige verweigert derzeit jede Aussage. Er sitzt wegen des Verdachts des zweifachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.