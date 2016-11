Großeinsatz am Zirler Berg nach Busunfall

Bei einem Unfall mit einem Bus am Zirler Berg sind mehrere Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen stieß der Bus mit einem Pkw zusammen. Der Bus stürzte rund zehn Meter über eine Böschung ab. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Laut Auskunft der Polizei war der Reisebus von Italien kommend in Richtung Deutschland unterwegs. Am steilen Zirler Berg kollidierte ein talwärts fahrender Pkw mit dem Reisebus. Die beiden Pkw-Insassen wurden dabei schwer verletzt und wurden bereits in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Der Reisebus rollte nach dem Zusammenstoß rückwärts, kollidierte dabei mit drei weiteren Pkws und geriet schließlich über den Fahrbahnrand hinaus. Nach rund zehn Metern kam er in der steilen Böschung zum Stillstand.

zeitungsfoto.at

Im Bus befanden sich 29 Passagiere. Es handelt sich um einen deutschen Reisebus mit zwei Decks, der aus Abano kommend in Richtung Norden unterwegs war. Dutzende Rettungswagen sind im Einsatz. Der Zirler Berg ist derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt.