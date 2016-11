Zwei Tote bei Arbeitsunfällen

Bei Arbeitsunfällen sind am Donnerstag zwei Personen ums Leben gekommen. In Untertilliach (Bezirk Lienz) wurde ein Landwirt bei Holzarbeiten von einem Baum erschlagen. In Serfaus (Bezirk Landeck) erlitt ein Bauarbeiter tödliche Verletzungen.

Der 40-jährige Bauarbeiter hatte gegen 15.00 Uhr einem 37-jährigen Kollegen beim Abladen der Elemente von einem Lkw geholfen. Der 37-Jährige hob die an zwei Gurten befestigten Schalungen mit einem Kran an. Bei einer Drehbewegung lösten sie sich und trafen den 40-Jährigen am Kopf.

Der Lkw-Lenker begann sofort mit der Reanimation und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann erlag jedoch in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen.

Landwirt von Baum tödlich verletzt

Im Gemeindegebiet von Untertilliach war ein 50-jähriger Landwirt mit seinem Sohn am Nachmittag in rund 1.800 Metern Höhe mit Holzarbeiten beschäftigt. Gegen 14.30 Uhr wurde der 50-Jährige von einer Fichte am Kopf getroffen. Die beiden hatten an dem rund 30 Zentimeter starken Baum eine Umlenkrolle befestigt und Baumstämme an einer Seilwinde hochgezogen.

Beim Lösen der Vorrichtung brach plötzlich die Fichte in einer Höhe von rund 1,5 Metern und traf den Vater am Kopf. Der 50-Jährige erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.