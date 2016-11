Zuwächse bei Regio Card und Freizeitticket

Der Vorverkauf bei den zwei großen Tiroler Skipässen ist beendet. Sowohl für das vor allem im Großraum Innsbruck geltende Freizeitticket Tirol als auch für die Oberländer Regiocard bringt die neue Wintersaison ein Plus.

Knapp über 49.000 Freizeittickets Tirol wurden heuer im Vorverkauf abgesetzt. Das sind bereits im Vorverkauf so viele wie letztes Jahr in der gesamten Saison. Thomas Schroll, der Vorsitzende des Kartenverbundes, zeigte sich gegenüber ORF Tirol optimistisch heuer erstmals 50.000 Freizeittickets verkaufen zu können.

Anhaltend gute Verkäufe bei Freizeitticket

Das Angebot werde gut aufgenommen, nach dem starken Plus in Höhe von neun Prozent letztes Jahr auf 47.000 verkaufte Karten sei man heuer überrascht über das anhaltend gute Ergebnis, so Schroll. Zugpferd ist bei dem Ganzjahresticket der Winter mit den unterschiedlichen Skigebieten.

Drei Prozent Plus auch bei Regio Card

Auch im Oberland macht sich der Kartenverbund der Regiocard bezahlt. Knapp 21.000 Stück wurden dort verkauft, im Vergleich zum Vorjahr ist das ebenfalls ein Verkaufsplus von drei Prozent. Gerade bei den Kinderkarten gab es ein starkes Plus, freut sich Roland Reichmayr von der Regio Tirol.