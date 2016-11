Neues Rettungszentrum in Kirchbichl

In Kirchbichl wird am Freitag das neue Rettungszentrum des Samariterbundes eröffnet. Die zentrale Lage in der Lofererstraße soll für kurze Einsatzwege sorgen. In die neue Tirol-Zentrale der Rettungsorganisation wurden 2,5 Mio Euro investiert.

Der Standort in der Lofererstraße liegt an der Inntalachse Kufstein-Wörgl mit Anbindung an die Autobahn sowie in der Nähe zum Brixental und der Skiwelt Wilder Kaiser. Der Neubau bietet Platz für den Rettungsdienst sowie für ein Schulungszentrum im oberen Geschoß.

Mehrere Fahrzeuge fix stationiert

Ein Rettungswagen ist ganzjährig rund um die Uhr stationiert, dazu kommen vier Krankenwagen und mehrere Fahrzeuge für Behindertentransporte. Wie Gerhard Czappek, Geschäftsführer des Samariterbundes Tirol erklärte, bedeute der Neubau für den Samariterbund den richtigen Schritt in die Zukunft zu sezten.

Zum Angebot des Samariterbundes im Unterland gehören unter anderem auch 24-Stunden-Betreuung für pflegebedürftige Menschen, der Heimnotruf für ältere Menschen sowie Essen auf Rädern.