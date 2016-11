Prozess gegen Ex-Polizist geht ins Finale

Am Innsbrucker Landesgericht soll heute der Drogen-Prozess gegen einen Ex-Polizisten, dessen Lebensgefährtin sowie einen mutmaßlichen Komplizen ins Finale gehen. Es geht um Suchtgifthandel, Anstiftung zum Amtsmissbrauch und Körperverletzung.

Der ehemalige Polizist und spätere Chef einer privaten Sicherheitsfirma soll gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Drogen aus dem Ausland nach Tirol geschmuggelt haben. Es geht um drei Kilogramm Cannabis sowie weitere Drogen wie Kokaion, Chrystal Meth oder Speed. Diese sollen unter anderem in Holland und in der Slowakei beschafft worden sein. Die Drogen, so die Anklage, sollen der Ex-Polizist und seine Partnerin teilweise selbst konsumiert, teilweise weiterverkauft haben - mehr dazu in Prozess gegen Ex-Polizisten vertagt.

Angeklagte nur teilweise geständig

Beide Angeklagten bekennen sich vor Gericht nur teilweise schuldig. Drogenfahrten nach Tschechien habe es gegeben, die geschmuggelte Menge bestreiten die beiden aber. Ein weiterer Angeklagter soll die Einfuhr von Drogen in Auftrag gegeben haben und ein Polizist soll sichergestellte Drogen an seinen Ex-Kollegen weitergegeben haben. Dieser wurde dafür bereits zu 18 Monaten Haft verurteilt - mehr dazu in Polizist zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Ermittlungen wegen angeblichen Mordauftrags

Gegen den am Donnerstag angeklagten Ex-Polizisten laufen derzeit weitere Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass er hinter einem angeblichen Mordauftrag stehen könnte. Der Mann sitzt deshalb auch in Untersuchungshaft - mehr dazu in Ex-Polizist soll hinter Mordauftrag stehen.