Frau niedergefahren und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es Mittwochabend in Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein gekommen. Eine Pensionistin wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Der Pkw hielt nicht an, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Pkw gegen 18.30 Uhr die 86-jährige Einheimische, die gerade einen Schutzweg überquerte. Die Frau wurde dabei zu Boden gestoßen und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Sie wurde schwer verletzt, der Pkw-Lenker oder die Lenkerin hielt nicht an.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die verletzte Fußgängerin wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Eine Zeugin gab an, dass sich der Lenker eines silberfarbenen Pkws zum Unfallzeitpunkt auffällig verhalten habe, indem er zuerst rechts und dann links geblinkt habe und im Anschluss in eine Gemeindestraße eingebogen sei. Ob es sich dabei um den Unfalllenker handelte, steht nicht fest. Die Polizeiinspektion Niederndorf ersucht allfällige Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 059133/7216 zu melden.