Trafik überfallen - Täter flieht ohne Beute

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag in Innsbruck eine Tabak Trafik überfallen. Die couragierte Verkäuferin konnte den Täter aber in die Flucht schlagen. Er flüchtete zu Fuß und ohne Beute.

Im Innsbrucker Stadtteil Pradl wurde am Mittwoch gegen 17.00 Uhr die Tabak Trafik in der Schullernstraße überfallen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte die Angestellte. Die couragierte Frau konnte den Täter aber in die Flucht schlagen. Er flüchtete zu Fuß und ohne Beute. Die Fahndung verlief vorerst erfolglos.

Die Angestellte beschrieb den Mann als 17 bis 18 Jahre alt, schlank, eher klein und mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet.