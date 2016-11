Hochfilzen für Biathlon-WM gerüstet

Die Biathlon-Weltmeisterschaften im Februar in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) sind das nächste sportliche Großereignis in Tirol. 100 Tag vor Beginn der WM sind die Bauarbeiten abgeschlossen. 150.000 Zuseher werden erwartet.

Am Mittwoch erklärte der Chef der Organisationskomitees, Franz Berger, dass die neuen Anlagen in der kommenden Woche offiziell übergeben werden. 21 Millionen Euro flossen in den Aus- und Umbau des Biathlonstadions - mehr dazu in Hochfilzen für Biathlon-WM bereit (tirol.ORF.at, 21.7.2016).

Im Zentrum des ersten Baufortschritts, der bereits beim Weltcup im Dezember 2015 einer Generalprobe unterzogen werden konnte, standen ein neues Team- und Servicegebäude, in dem je 30 Servicekabinen und Umkleidekabinen untergebracht sind. Außerdem wurde eine 570 m2 große Indoor-Schießanlage errichtet, in der während der Weltmeisterschaft das Medienzentrum beherbergt ist.

Hauptgebäude vor wenigen Tagen fertiggestellt

Der dritte und letzte große Infrastruktur-Baustein wurde mit der Fertigstellung des neuen Hauptgebäudes vor wenigen Tagen abgeschlossen. Neben zahlreichen Büro- und Technikräumlichkeiten befinden sich dort unter anderem eine Tribüne für VIP-Gäste sowie zahlreiche TV-Kommentatoren-Kabinen.

OK Hochfilzen/C. Einecke

Lokalmatadore Hauser und Landertinger

An der WM werden Aktive aus 40 Nationen teilnehmen, darunter auch Tirols Lokalmatadore Lisa Hauser und Dominic Landertinger. Er sehe bei jedem Herren-Bewerb eine Medaillenchance, so ÖSV-Rennsportdirektor Markus Gandler. Von den 40 Nationen, die an den Weltmeisterschaften teilnehmen würden, könnten Sportler aus 20 Nationen auch eine Medaille gewinnen. Daher würde er sich über jede Medaille freuen, so Gandler.

OK Hochfilzen/C. Einecke

Veranstalter rechnen mit 150.000 Zusehern

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen wird vom 8. bis 19. Februar in Szene gehen. Die Organisatoren rechnen mit rund 150.000 Zuschauern, über 70.000 Eintrittskarten sind bereits verkauft.

