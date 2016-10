Mit Auto in Stromstation stecken geblieben

Mit seinem Pkw in eine Stromstation ist Dienstagfrüh ein 23-jähriger Autofahrer in Leichsach (Bezirk Lienz) geprallt. Sein Fahrzeug blieb in einer Höhe von eineinhalb Metern im Gebäude stecken. Der Mann wurde schwer verletzt.

Kurz nach 2.00 Uhr geriet der 23-jährige Osttiroler, der mit seinem Wagen auf der Drautalstraße in Richtung Lienz unterwegs war, über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen prallte gegen eine Kuppelstation der TINETZ. Dabei durchschlug das Fahrzeug eine Metalltüre und blieb in einer Höhe von 1,5 Metern in der Kuppelstation stecken,

Strom musste abgeschaltet werden

Die Bergung des Unfalllenkers gestaltete sich schwierig. Erst nach dem Abschalten des Stroms konnte der Mann per Bergeschere und Spreizwerkzeug aus dem Unfallwrack geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.