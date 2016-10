Versuchte Vergewaltigung an der Klinik

Ein 18-Jähriger ist Montagfrüh in der Innsbrucker Klinik festgenommen worden, weil er versucht haben soll, eine Patientin zu vergewaltigen. Wie die Polizei berichtete, gelang es der Frau, den Notruf zu betätigen und Hilfe zu holen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll sich der Somalier am Montag gegen 6.30 Uhr in die Psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik Innsbruck geschlichen haben. Dort soll er dann versucht haben, sich an der stationär untergebrachten 29-jährigen Patientin zu vergehen.

Viele offene Fragen

Der Frau gelang es den Notruf zu betätigen. Eine Krankenschwester konnte dann den Mann wegreißen und den Sicherheitsdienst der Klinik zu alarmieren. Dieser hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Noch sind viele Fragen offen, etwa ob der Mann die Patientin kennt.

Bei der psychiatrischen Station handelt es sich um ein offenes Areal, das nicht zu 100 Prozent überwacht werden könne. Die Klinik spricht von einem extrem tragischen Zwischenfall.