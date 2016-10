Mode für stillende Mütter aus Tirol

Die frühere Snowboarderin Nici Pederzolli-Rottmann hat mit ihren Schwestern spezielle Kleidung für stillende Mütter entworfen. Die Idee ließen sie bereits patentieren. Das Merkmal ist ein raffinierter Reißverschluss auf Brusthöhe.

Die Idee für die Stillkleider mit Reißverschluss ist aus der Not entstanden. Marisa Zanon, Nici Pederzollis Schwester, fand als stillende Mutter kein passendes Kleid. Das machte sie erfinderisch.

ORF

Teamwort von drei Schwestern

„Ich habe probiert, einen Reißverschluss in allen möglichen Variationen einzunähen und bin dann drauf gekommen, dass es in Brusthöhe die feinste Variante ist, wenn man ihn von beiden Seiten öffnen kann“, berichtet sie über den Ursprung der Idee. „Ich hab dann das Potential in der Idee gesehen“, führt Nici Pederzolli-Rottmann weiter aus. Ihre Schwester Patrizia hat dann anfangs das Projekt finanziell unterstützt. Die Stillmodelinie „Zippidoo“ mit Sitz in Rum bei Innsbruck war geboren.

ORF

Den beiden Frauen war es wichtig, dass Frauen unterschiedlichen Typs von ihren Kleidern angesprochen werden. Zumal die Figuren nach einer Entbindung höchst unterschiedlich sind.

Diskretes Stillen

Mit einem ihrer Reißverschlusskleider sei man immer bedeckt, auch beim Stillen. „Das Stillen in der Öffentlichkeit polarisiert immer noch in der Gesellschaft“, berichtet Marisa aus ihrer eigenen Erfahren. Sie schätzt es, wenn man beim Stillen in der Öffentlichkeit nichts sieht und dabei keine kalte Luft auf die Haut zieht.