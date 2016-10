Dritter Anlauf für sektorales Fahrverbot

Ab Dienstag gilt in Tirol das sektorale Lkw-Fahrverbot auf der Autobahn. Es ist der dritte Anlauf der Politik, die damit die Schadstoffbelastung in Tirol senken will. Kritiker bezweifeln, dass das gelingt. Zu groß seien die Ausnahmen.

Zwei erfolglose Versuche gab es schon, das sektorale Fahrverbot in Tirol zu installieren. Nun startet Tirol den dritten Anlauf. Ab 1. November gilt die Verordnung zum sektoralen Fahrverbot. Damit die Europäische Union das Fahrverbot nicht erneut kippt, bot das Land einen Deal an - mehr dazu in „Sektorales“: Land bietet EU Deal an.

Auf einem Teilabschnitt der Inntalautobahn zwischen Langkampfen und dem Gemeindegebiet Ampass sind Lkw-Transporte unter anderem folgender Güter untersagt: Gestein, Aushubmaterial, Rundholz, Eisen, Stahl und Erze, Fliesen und Autos. Das Verbot erfolgt schrittweise je nach Schadstoffklasse der Lkws mit mehr als 7,5 Tonnen.

Ausnahme für Lkws der Euroklasse 6

Dabei gibt es Ausnahmen. Die die wohl umstrittenste ist jene für Lkws der Euroklasse sechs, also schadstoffärmere Lkw. Bis zuletzt wurde hier mit der EU-Kommission, die das sektorale Fahrverbot als unzulässige Beschränkung des freien Warenverkehrs sieht, verhandelt. Jetzt sind die Lkws der Klasse sechs vorerst unbefristet ausgenommen.

Tirols Wirtschaft und Transitforum kritisieren das sektorale Fahrverbot als nutzlos. Die Landesregierung glaubt dennoch, bis 2018 dadurch 200.000 Lkws von der Straße weg und auf die Schiene zu bringen.

