Bahnhofsperre wieder aufgehoben

In Innsbruck mussten am frühen Samstagabend Bereiche des Hauptbahnhofs gesperrt werden. Grund dafür war ein herrenloses Gepäckstück, das in der Ankunftshalle gefunden wurde. Nach eineinhalb Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen 18.30 Uhr wurde der herrenlose Rucksack in der ebenerdigen Bahnhofshalle entdeckt und Alarm ausgelöst. Gesperrt wurde daraufhin laut Polizei die obere Etage des Hauptbahnhofs, der Bahnhofsvorplatz und der Bahnsteig eins.

Der alarmierte Entschärfungsdienst rückte mit einem Spezialfahrzeug an und konnte gegen 20.00 Uhr Entwarnung geben. Der Zugverkehr war während der Sperre nicht beeinträchtigt.

