Hauptrolle für Innsbruck in indischer TV-Serie

Innsbruck spielt die Hauptrolle einer indischen Fernsehserie. Seit Mitte Oktober dreht die Filmcrew in Innsbruck für die Serie „Immigrants“. Die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus spricht von einem „Lotto-Sechser“ für Innsbruck.

In Indien ist man offenbar immer wieder beeindruckt von Innsbruck mit den hohen Bergen, seinem historischen Stadtkern und dem urbanen Flair. Nun aber ist Innsbruck nicht nur irgendeine Filmkulisse, die Stadt spielt die Hauptrolle - mit äußerst positiven Auswirkungen auf Tirols Wirtschaft, schildert Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus.

„Wie ein Sechser im Lotto“

Bereits die Dreharbeiten bescheren eine regionale Wertschöpfung in Höhe von rund 700.000 Euro durch Nächtigungen, Catering, Transfers und lokal beauftragte Firmen. Wichtiger sei die Werbung in Indien, die tägliche Serie laufe immerhin ein ganzes Jahr, so Seiler-Lall. 70 Mio Fernsehzuseher würden so pro Woche Innsbruck in der Serie sehen. Der Werbewert liege daher im Millionenbereich, für Innsbruck sei das wie ein Sechser im Lotto.

Serie soll deutlichen Zuwachs an Gästen bringen

Der Inhalt der Fernsehserie ist schnell erzählt: Zwei Inder versuchen ihr Glück im Ausland und landen in Innsbruck. Ab November soll die neue TV-Soap täglich in 312 Episoden in Indien zu sehen sein. Es war bisher der längste Dreh einer indischen Filmfirma in Österreich, so Seiler-Lall.

Derzeit kämen pro Jahr 55.000 Inder nach Innsbruck. Ein Erfolg im Sinne von neuen Touristen werde für Innsbruck erst ab 2018 spürbar sein. Experten würden nicht zuletzt wegen der Fernsehserie dann mit einem deutlichen Anstieg der Gästezahl aus Indien rechnen, so Seiler-Lall.

Salzburg und Wien werden als Innsbruck verkauft

Gedreht wurde übrigens nicht nur in Innsbruck, sondern auch im Ötztal, in Wien und Salzburg. In Indien werden aber alle diese Drehorte als Innsbruck verkauft.

Ab November soll die neue TV-Soap täglich in 312 Episoden im Hauptabendprogramm des Senders „Star Plus“ sowie im Internet als Stream zu sehen sein.