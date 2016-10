Deutlich mehr Lkws auf Tirols Autobahnen

Die Zahl der Lkws auf Tirols Autobahnen ist heuer erneut angestiegen. Das belegen die Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Der VCÖ zeigt sich erleichtert, dass mit 1. November das sektorale Fahrverbot in Kraft tritt.

Der VCÖ legte am Donnerstag eine aktuelle Analyse auf Basis von ASFINAG-Daten vor. Demnach nahm der Lkw-Verkehr auf der Inntal- und der Brennerautobahn erneut zu. Die meisten Lkws in Tirol waren auf der Inntalautobahn bei Ampass unterwegs. Auf diesem Streckenabschnitt rollten in den ersten neun Monaten 2,34 Millionen Lkws. Bei Schwaz zählt die ASFINAG 2,2 Millionen Lkws.

Bis zu 16 Prozent mehr Lkws auf Autobahnabschnitt

Zwischen Ampass und Kundl nahm der Lkw-Verkehr um 1,5 Prozent zu, rechnete der VCÖ vor. Auf dem Streckenabschnitt Imst gab es gar ein Plus von 16 Prozent. Auf der Brennerautobahn waren in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres fünf Prozent mehr Transit-Lkws unterwegs als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

ZOOM-Tirol

Kritik an Steuervorteil für Diesel

Der VCÖ erinnerte daran, dass es in Tirol aufgrund des massiven Lkw-Verkehrs die österreichweit höchste Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid gibt, das hauptsächlich aus Dieselabgasen stamme. Dass trotzdem Diesel niedriger besteuert werde als Eurosuper sei unverständlich, monierte der VCÖ.

Er begrüßt das sektorale Fahrverbot in Tirol, das mit 1. November in Kraft tritt. Es sei zwar ein „sektorales Fahrverbot light“ - aber besser als keines, heißt es von Seiten des VCÖ.

