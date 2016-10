Nächtlicher Einbruch bei Raika Lienz

In Lienz ist in der Nacht auf Freitag in die Bankstelle der Raiffeisenkasse eingebrochen worden. Die unbekannten Täter dürften über ein Seitenfenster in die Raika Lienz eingedrungen sein. Die Täter entkamen unerkannt.

Von außen deutet nichts auf einen gewaltsamen Einbruch hin. Die Kunden werden aber von Bankbeamten höflich abgewiesen. Absperrbänder und ein Informationsschreiben klären auf: „Wir bitten um Verständnis, in der Nacht wurde gewaltsam in unsere Bankstelle eingebrochen“.

ORF/Hippacher

Auch die Polizei in Lienz hält sich zum Einbruch noch bedeckt. Man sei mit der Spurensicherung beschäftigt, heißt es. Bisher ist bekannt, dass Mitarbeiter der Bank Freitagfrüh den Einbruch bemerkt haben.

Betroffen sei im Fojer jener Bereich, wo sich die Schließfächer befinden. Ob und wieviel Geld von den flüchtigen Tätern gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Am Nachmittag soll es eine Stellungnahme der Polizei Lienz geben.