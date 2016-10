Festnahme nach Überfall auf Wettlokal

Nach einem Überfall auf ein Wettlokal in Innsbruck am späten Dienstagabend hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Auf die Spur des Mannes führte die Ermittler ein Hinweis aus der Bevölkerung.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 19-jährigen, in der Landeshauptstadt wohnhaften Serben, sagte ein Ermittler des Landeskriminalamts der APA. Der Verdächtige bestreite die Tat, hieß es.

Die vorläufige Festnahme war laut LKA auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch erfolgt. Am Donnerstag wurde der Serbe in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.

Auf Foto der Überwachungskamera erkannt

Bei dem Überfall waren nach Angaben der Ermittler „unter 10.000 Euro“ entwendet worden. Ein teilweise vermummter Mann hatte von der allein anwesenden 19-jährigen Mitarbeiterin auf Englisch Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos - mehr dazu in Vermummter überfällt Wettlokal in Innsbruck.

Laut LKA kam man durch ein veröffentlichtes Foto der Überwachungskamera auf die Spur des Verdächtigen. Eine Zeugin meldete sich und gab an, den Mann an der auffälligen weißen Sonnenbrille, mit der er sich beim Überfall tarnte, erkannt zu haben.