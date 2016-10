Kinder-Therapiezentrum startet in Kitzbühel

In Kitzbühel startet in Kürze ein Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten. Diagnose und Behandlung sind dort einfach mit der E-Card und ohne Selbstbehalt möglich.

Am 14. November nimmt das forKIDS Therapiezentrum Kitzbühel in den Räumlichkeiten des früheren Krankenhauses am Hornweg 28 seinen Betrieb auf. Psychologen, Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten arbeiten unter einem Dach zusammen, um Kinder und Jugendliche, die eine verzögerte Entwicklung oder auffälliges Verhalten haben, zu behandeln.

TGKK und Land finanzieren das Zentrum

Eltern können sich entweder direkt an das Therapiezentrum wenden, wo dann eine Diagnose gestellt und ein Therapieplan erstellt werden, oder mit einer Überweisung des Arztes kommen. Alle Kosten werden direkt mit der Gebietskrankenkasse abgerechnet, die das Therapiezentrum gemeinsam mit dem Land Tirol finanziert.

Betreiber ist das Diakoniewerk, das bereits in Oberösterreich und Salzburg ähnliche Einrichtungen für Menschen mit Behinderung betreibt. Das forKIDS Therapiezentrum ist ein Pilotprojekt. Im Bezirk Kitzbühel rechne man mit etwa 200 Kinder und Jugendlichen die Behandlungsbedarf haben, so ein Sprecher des Diakoniwerks.

