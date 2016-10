Mutmaßlicher Brandstifter von Polizei gesucht

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Stams am Dienstagfrüh erhärtet sich jetzt der Verdacht auf Brandstiftung. Ein Zeuge hatte beobachet, wie eine unbekannte männliche Peson mit einem dunklen Pkw flüchtete.

Ein 53-jähriger Lieferant entdeckte am Dienstag gegen 5.00 Uhr das Feuer in der Lagerhalle eines Gewerbebetriebs in Stams und verständigte unverzüglich per Notruf die Leitstelle Tirol.

Als er wieder zu seinem Lieferwagen ging, bemerkte er einen Mann der in einen dunklen Pkw - ohne Kennzeichen am Heck - stieg und fluchtartig das Firmenareal in Richtung Osten verließ.

Brand konnte rasch gelöscht werden

Durch die frühzeitige Alarmierung der Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch von den Feuerwehren Stams und Silz gelöscht werden. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt. Laut Polizei ergaben die ersten Ermittlungen, dass der Brand mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ nicht durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein konnte. Die Aussage des Lieferanten hätten den Verdacht auf Brandstiftung erhärtet, hieß es. Die Polizei bat deshalb um weitere Hinweise, insbesondere in Zusammenhang mit dem Auto des Flüchtigen.