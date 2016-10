Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Im Unterland ist Mittwochvormittag eine Fußgängerin auf der Unterinntalstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

In einem Kreuzungsbereich in Niederbreitenbach wollte die 49-jährige Einheimische offenbar noch vor dem heran nahenden Pkw die Straße überqueren. Obwohl der 25-jährige Pkw-Lenker noch versuchte auszuweichen, stieß er gegen die Frau. Sie wurde auf die Windschutzscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie mit schweren Verletzungen liegenblieb.

ZOOM Tirol

Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde die Frau zunächst in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert und von dort aus mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt. Der Pkw-Lenker und seine 22-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Wörgl (059133/7221) oder jeder anderen Polizeidienststelle.