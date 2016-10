Mit zwei Promille Unfall verursacht

Mit rund zwei Promille Alkohol im Blut hat Mittwochvormittag ein Autolenker in Strass einen Unfall verursacht. Er geriet über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen ein Metallgeländer. Der Mann wurde unbestimmeten Grades verletzt.

Gegen 10.00 Uhr ist der 27-jähriger Unterländer aus Breitenbach mit seinem Pkw auf der Tirolerstraße (B 171) von Strass in Richtung St.Gertraudi unterwegs gewesen. Plötzlich kam er kurz vor der Bezirksgrenze rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr noch rund 30 Meter die Böschung entlang bis er schließlich gegen ein Metallgeländer prallte und in weiterer Folge in ein Feld geschleudert wurde.

ZOOM Tirol

Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins BKH Schwaz eingeliefert.

Angeblich war der Mann von seiner nächtlichen Geburtstagsfeier im Zillertal heimwärts unterwegs, ein Alkotest ergab laut Polizei Strass rund zwei Promille.