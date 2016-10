Vermummter überfällt Wettlokal in Innsbruck

Ein teilweise vermummter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck ein Wettlokal überfallen. Er forderte von der Angestellten auf Englisch Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Polizei

Der Räuber betrat gegen 23.00 Uhr das Wettlokal und forderte von der 19-jährigen Verkäuferin in akzentfreiem Englisch Bargeld. Die Angestellte händigte dem Täter einen höheren vierstelligen Bargeldbetrag aus, daraufhin verließ er das Wettlokal in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Mannes

Er wurde etwa als 1,90 bis 2,00 Meter groß und als älter als 30 Jahre beschrieben. Bekleidet war er mit einer hellen silber-grauen Winter-Kapuzenjacke und dunklen Schuhen mit auffälliger weißer Sohle.

Polizei

Zudem hatte er einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen und eine Sonnenbrille mit hellem Rahmen auf. Die Polizei bittet um Hinweise.