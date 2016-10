Waffelhersteller Loacker baut Haselnüsse an

Der Südtiroler Waffelhersteller Loacker hat in der Toskana 1.000 Hektar Land gekauft, um dort Haselnüsse für die Produktion anzubauen. Damit soll der Nachschub für das Unternehmen, das auch in Osttirol produziert, gesichert werden.

Das Unternehmen hat in der Nähe des toskanischen Badeortes Orbetello (Provinz Grosseto) ein 1.000 Hektar großes Grundstück um sechs Millionen Euro gekauft, berichtet die Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“. Weitere sechs Millionen Euro sollen im Zeitraum 2017 - 2018 investiert werden. In den kommenden fünf Jahren will die Südtiroler Firma dort Haselnussbäume pflanzen. Mit dem Ertrag will Loacker den gesamten Bedarf an Haselnüssen für ihre Waffelproduktion decken, um nicht weiter auf Importe aus dem Ausland angewiesen zu sein.

Türkei ist Marktführer bei der Haselnuss-Produktion

In Italien werden nur 14 Prozent des weltweiten Bedarfs hergestellt. Marktführer ist die Türkei, die 70 Prozent der Haselnüsse liefert und damit auch den Preis beeinflusst.

Loacker hat zuletzt eine neue Expansionsphase mit Investitionen in Höhe von 95 Mio. Euro gestartet. Das Familienunternehmen verzeichnete 2015 einen Umsatz in Höhe von 313,71 Mio. Euro (2014: 275,8 Mio. Euro) und produzierte an den Standorten Unterinn (Südtirol) und Heinfels in Osttirol über 35.000 Tonnen Waffeln und Schokolade.

Loacker-Stores im Ausland in Planung

Loacker will jetzt zum globalen Brand mit Schwerpunkt Nahost, Südkorea und Australien avancieren. Außerdem hat das Unternehmen auch mit der Eröffnung eigener Geschäfte in Norditalien begonnen. 2017 soll der erste Loacker-Store im Ausland, und zwar in Dubai, eingeweiht werden.

