Deutlich mehr Einwohner in Tirol

Nicht zuletzt wegen der Zuwanderung leben in Tirol deutlich mehr Menschen als zuvor. Das zeigen die demographischen Daten für das Jahr 2015, die seit Montag online sind. Der Zuwachs vor allem bei jungen Einwohnern bremst die Überalterung.

Ende 2015 lebten in Tirol 739.139 Menschen. Das sind um 10.313 Personen mehr als im Jahr davor und bedeuten einen überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachs - der höchste seit dem Jahr 1967. Die Gründe sind zum einen in der Zuwanderung von Asylsuchenden zu suchen, zum anderen auch im starken Zuzug von Bürgern aus den Mitgliedsländern der EU sowie einer positiven Geburtenbilanz.

3,2 Prozent mehr Einwohner in Innsbruck

Alle Bezirke verbuchen einen Anstieg der Bürger. Am deutlichsten wuchs die Landeshauptstadt Innsbruck mit 4.044 Personen. Das bedeutet ein Plus von 3,2 Prozent. Die großteils jungen Zuwanderer sorgten auch dafür, dass der Alterungsprozess der Gesellschaft in Tirol nicht weiter anstieg. Seit wenigen Jahren sind die Senioren mit 17,4 Prozent den Kindern mit 14,5 Prozent zahlenmäßig überlegen.

Tirolerinnen werden durchschnittlich 84 Jahre alt

Die Lebenserwartung der Tirolerinnen und Tiroler liegt weiterhin im österreichischen Spitzenfeld: Im Jahr 2015 geborene Buben haben eine Erwartung von 80 Jahren, Mädchen von 84,3 Jahren.

