Lebloser Mann am Sillufer entdeckt

Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Innsbruck. Ein Passant hat am Samstag am Sillufer einen leblosen Mann entdeckt. Nach erfolgreicher Reanimation verstarb dieser in der Klinik.

Gegen 12.50 Uhr hat der Passanten den Mann am Sillufer gesehen - mit dem Kopf und dem Oberkörper unter Wasser. Er alarmierte die Rettungskräfte und begann sofort mit der Reanimation. Diese war zunächst erfolgreich und der 51-Jährige Mann wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort erlag er aber kurz darauf seinen Verletzungen.

Obduktion wurde angeordnet

Bei dem Mann - ein Arbeiter aus Innsbruck - wurde eine Bakomatkarte gefunden, deshalb konnte er von der Polizei identifiziert werden. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf Gewaltanwendung oder auf einen Selbstmordversuch, heißt es seitens der Polizei. Der Mann könnte also einen Unfall oder gesundheitliche Probleme gehabt haben. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang und zur Todesursache sind im Gange. Eine Obduktion soll am Montag stattfinden.