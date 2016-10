SPÖ stellt Weichen für die Zukunft

In Zirl werden am Samstag die Weichen für die politische Zukunft der SPÖ Tirol gestellt. Nach dem Rückzug von Parteichef Ingo Mayr kandidiert die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik als einzige Kandidatin für dessen Nachfolge.

Unter dem Motto „zusammen hält besser“ sind erstmals alle Parteimitglieder zum ordentlichen Landesparteitag eingeladen. Über 380 Delegierte aus allen Bezirken meldeten sich an. Bundesparteichef Christian Kern kommt nicht zu dem Parteitag. Entgegen dem ursprünglich angekündigtem Wiener Bürgermeister Michael Häupl wird Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil als Vertreter der Bundespartei nach Tirol kommen.

Blanik zeigt sich bei Wahlziel bescheiden

Mit Spannung wird erwartet, wieviel Zustimmung die erste Frau an der Spitze der SPÖ Tirol bekommen wird. Gegenüber Radio Tirol erklärte Blanik unmittelbar vor der Entscheidung, sie sei ab 50 Prozent plus einer Stimme zufrieden - mehr dazu in SPÖ-Parteitag: Blanik mit 51 Prozent zufrieden. Kurzzeit-Parteiobmann Ingo Mayr war im Sommer 2014 mit 90,7 Prozent zum SPÖ-Chef gekürt worden.

Das Ergebnis allein sei nicht alles, so Blanik weiter. Sie sei bekannt dafür, sich nie ein Blatt vor den Mund genommen zu haben. Sie habe ihre Freundinnen und Freunde aber durchaus auch Menschen in der Partei, die damit nicht so gut zurechtkommen. „Mir geht es eigentlich wirklich darum, eine Mehrheit zu haben und mit dieser Mehrheit meine Ideen und meine Konzepte für die Partei umzusetzen.“

