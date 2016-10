Sängerpreis geht an Matthias Hoffmann

Zum ersten Mal ist am Donnerstag der Tiroler Klassik Sängerpreis im Studio 3 des ORF Tirol vergeben worden. Unter den neun Finalisten kürte die Jury Matthias Hoffmann zum Träger des Tiroler Klassik Sängerpreises. Den Förderpreis erhielt Eva Schöler.

Das Land Tirol und die „Eva Lind Musikakademie Tirol“ haben in diesem Jahr zum ersten Mal, in Zusammenarbeit mit dem ORF Tirol und der „Tiroler Landestheater und Orchester Gmbh“, den Tiroler Klassik Sängerpreis für junge Tiroler Sängerinnen und Sänger ausgeschrieben.

Mit 5.000 Euro dotiert

Der alle zwei Jahre zu vergebende Förderpreis ist eine Begabtenförderung des Landes Tirol für die Unterstützung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der Tiroler Klassik Sängerpreisträger sowie die Förderpreisträgerin erhalten ein Stipendium der „Eva Lind Musikakademie Tirol“, eine Teilnahme am „Privatissimum 2017 mit Eva Lind und Thomas Hampson“ sowie einen Auftritt am Grande Finale der „Eva Lind Musikakademie Tirol“ am 19. November 2016 in Schwaz.

