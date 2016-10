Mann niedergeschlagen und ausgeraubt

In Innsbruck ist ein 20-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag von drei Männern überfallen und beraubt worden. Er hatte zuvor bei einem Bankomaten Geld abgehoben. Das verletzte Opfer musste in die Klinik gebracht werden.

Gegen 23.30 Uhr hob der 20-Jährige im Innsbrucker Stadtteil Wilten Geld im dreistelligen Eurobereich ab. Plötzlich kamen drei Männer auf ihn zu, packten ihn an den Armen und brachten ihn in einen Innenhof in der Leopoldstraße. Dort schlugen sie den Mann brutal zusammen und traten mit den Füßen auf ihn ein. Sie forderten ihn auf, ihnen sein Geld zu geben. Das Opfer händigte seine Geldtasche aus. Die drei Männer nahmen das kurz zuvor abgehobene Geld aus der Tasche und flüchteten durch die Leopoldstraße Richtung Süden.

Opfer auf Klinik stationär aufgenommen

Das Opfer musste mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Der 20-Jährige wurde am Dienstag von der Polizei zum Tathergang befragt. Dem Opfer geht es laut Auskunft der Klinik den Umständen entsprechend. Der Mann sei derzeit noch zur Beobachtung im Krankenhaus.