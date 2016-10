Hilfe für Kinder nach Trennung der Eltern

Eine Trennung der Eltern ist für Kinder eine enorme Herausforderung. Manche sind psychisch schwer angeschlagen, andere zeigen körperliche Symptome. Der Verein „Rainbows“ hilft. Immer mehr Kinder und deren Eltern nehmen das Angebot an.

In Österreich wird statistisch gesehen jede zweite Ehe geschieden. Die Trennung der Eltern beeinflusst die Psyche von Kindern enorm. Sie reagieren darauf oft recht heftig. Sie sind hilflos, wütend, enttäuscht, ängstlich und fühlen sich schuldig, wenn sich Mama und Papa trennen. Der Verein Rainbows unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Eltern in dieser Zeit.

Auch Rückzug als Reaktion

Malu Span, Pädagogin und Beraterin bei Rainbows, rät genau hinzuschauen, wie es Kindern mit einer Trennung geht, „weil sie sich in so einem Augenblick oft zurücknehmen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen Verantwortung übernehmen für einen Elternteil, für beide Elternteile. Weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich anpassen, damit nicht noch mehr Probleme verursacht werden.“ Die Reaktion auf eine Trennung könne auch mit einiger Verzögerung auftreten, so die Fachleute.

Spielerisches Aufarbeiten in der Gruppe

Unterstützung sei daher sehr wichtig, sagt die Expertin. Bei Rainbows werden in Kleingruppen verschiedene Themen und Gefühle um das Thema Scheidung bzw. Trennung der Eltern spielerisch bearbeitet. Es geht etwa um Wut, Trauer oder Schuldgefühle. Aber auch um unterschiedliche Formen von Familie sowie Strategien, die Halt geben in stürmischen Zeiten. Für viele Kinder ist es in den Gruppenstunden hilfreich zu sehen, dass sie nicht alleine sind, dass es auch andere Kinder gibt, deren Eltern sich getrennt haben.

Beratung auch für Eltern

Auch Eltern werden bei Rainbows unterstützt. Die Experten raten ihnen, in dieser für alle schwierigen Zeit für das Kind oder die Kinder da zu sein. Denn Kinder wollen beide Eltern, so Span: „Kinder brauchen das Wissen, dass sie von beiden geliebt werden, ganz egal, was gerade passiert ist“.

Die Nachfrage nach Beratungen sei in den vergangenen Jahren gestiegen, heißt es beim Verein Rainbows. Nicht zuletzt durch eine Gesetzesänderung, die nun bei einer Scheidung verpflichtende Elternberatungsgespräche, in denen über das Wohl der Kinder gesprochen wird, vorschreibt.

