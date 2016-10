Pläne für Gewerbepark in Kematen präsentiert

Die Pläne für einen Technologie- und Gewerbepark in Kematen nehmen konkrete Formen an. Kommendes Jahr soll Baubeginn für das Millionen-Projekt im Norden der Gemeinde sein. Im Endausbau sollen dort 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Gewerbepark in Kematen soll zwischen der Autobahn und der Bahntrasse auf einer Fläche von 7,5 Hektar entstehen. Umfangreiche Vorarbeiten sind bereits abgeschlossen. So wurde in den vergangenen Monaten die Autobahnauf- und -abfahrt verlegt und ein eigener Kreisverkehr errichtet, womit eine direkte Verkehrsanbindung zum Gewerbepark gewährleistet ist.

Die alten Hochspannungs- und Erdgasleitungen in diesem Bereich sind bereits verlegt worden. Nach Abschluss dieser Vorbereitungsarbeiten kann im kommenden Jahr mit der Errichtung des Gebäudekomplexes begonnen werden, wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Investor Helmut Marsoner bekannt gegeben.

ATP

Forschung, Produktion und Dienstleistung

In dem Gewerbe- und Technologiepark sollen sich Unternehmen ansiedeln, die sich mit Forschung beschäftigen, in der Produktion tätig sind oder Dienstleistungen anbieten. Angeboten werden ausschließlich lange Mietverträge. Die Projektbetreiber werben mit der hervorragenden Infrastruktur in Kematen, wie die Nähe zum Flughafen, Autobahn oder Eisenbahn ebenso zur Technische Universität. Im Endausbau sollen rund 1.000 neue Jobs entstehen, so die Projektverantwortlichen. Das Grundstück gehört zum einem kleinen Teil der Gemeinde, der Großteil der Familie Marsoner. Den Bau hat das Innsbrucker Architekturbüro ATP geplant.